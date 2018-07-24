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11:58   24 Июля 2018
Россия

Пожары в Греции тушат уже армия и флот, но туристов на Балканах ждут

Пожары в Греции тушат уже армия и флот, но туристов на Балканах ждут

В Аттике введено чрезвычайное положение, в огне уже погибли 50 человек, но туроператоры пока не отмечают снижение спроса на отдых в Греции.

Ситуация с лесными пожарами в Греции никак не угрожает туристам. В этом корреспондента ИА «Политика Сегодня» заверили в посольстве Греции в России.  

«Ситуация с пожарами ограничивается в данный момент двумя пунктами в регионе Аттика и не касается Греции в целом. Греция продолжает быть одним из самым безопасных туристических направлениях в Европе», — заявил руководитель отдела печати и коммуникаций посольства Нестор Тировузис.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал ситуацию с пожарами «неконтролируемой». По последним данным, в огне погибли 50 человек. До сих пор не потушены три крупных очага между Афинами и Коринфом.

«В настоящий момент государственный механизм мобилизован для борьбы с пожарами. В тушении задействовано большое количество пожарных, машин скорой помощи, сезонных пожарных, а также пожарные самолеты, армия и военно-морские силы. Эвакуируются опасные районы, а в некоторых местах движение перекрыто. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, которые охвачены пожаром, а также обратились к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами», — добавили в посольстве. 

Пожары в Греции тушат уже армия и флот, но туристов на Балканах ждут

Старший советник посольства России в Афинах Владимир Майстренко в эфире канала «Россия 24» сообщил, что по предварительным данным, среди пострадавших и погибших нет российских граждан. Но информация перепроверяется консульскими работниками.  

В официальном Twitter посольства РФ в республике опубликовали предупреждение отдыхающим.

 

В Ассоциации туроператоров РФ пока не заметил снижения потока туристов на Балканы. Источник  ИА «ПС» в одной из крупнейших компаний в отрасли сообщил, что никакой паники среди клиентов нет, так как туристы обычно едут на острова, а пожары бушуют на материке.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #пожары #атор #греция #общество #посольство греции
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