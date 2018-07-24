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СМИ: Более 50 человек погибли в лесных пожарах около Афин

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9:59   24 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Более 50 человек погибли в лесных пожарах около Афин

СМИ: Более 50 человек погибли в лесных пожарах около Афин

Об этом сообщило агентство DPA. Ранее греческие СМИ сообщали о 24 жертвах.

Как пишет агентство, 26 тел специалисты нашли около города Рафин, который находится восточнее столицы. Информацию о погибших подтвердил замглавы города Георгиос Кокколис. Аналогичные данные привел представитель греческого отделения Красного креста.

В мэрии опасаются, что пожарные найдут еще больше жертв, так как Пожарная охрана зафиксировала большое количество звонков. Люди ищут родственников, предполагая, что те погибли.

Пожары в окрестностях Афин начались в результате жаркой погоды, которая стоит с начала июля. Средняя температура днем — 38–40 градусов. Греческие власти попросили соседние государства помочь справиться со стихией.

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Автор: Павел Никифоров
#чп #греция #весь мир #пожары в греции
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