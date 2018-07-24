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8:51   24 Июля 2018
Весь мир

Хейли: Россия никогда не станет другом США

Хейли: Россия никогда не станет другом США

Такое мнениепостоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила в беседе с журналистом телеканала CBN.

Хейли добавила, что Вашингтон не доверяет Москве. Встречу же лидеров стран Дональда Трампа и Владимира Путина она считает важной, добавив, что переговоры ожидались слишком долго. Постпред выразила удовлетворение политикой США по отношению к России.

«Москва никогда не станет нашим другом»,  — заявила Хейли.

Первая полноценная встреча глав Кремля и Белого дома состоялась 16 июля в Хельсинки. Переговоры длились более четырех часов. Путин и Трамп в конце встречи заявили о заинтересованности в улучшении отношений между странами. Президента США после встречи подвергли жесткой критике за излишнюю «мягкость» с российским коллегой.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир #хейли
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