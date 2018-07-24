Хейли: Россия никогда не станет другом США

Такое мнениепостоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила в беседе с журналистом телеканала CBN.

Хейли добавила, что Вашингтон не доверяет Москве. Встречу же лидеров стран Дональда Трампа и Владимира Путина она считает важной, добавив, что переговоры ожидались слишком долго. Постпред выразила удовлетворение политикой США по отношению к России.

«Москва никогда не станет нашим другом», — заявила Хейли.

Первая полноценная встреча глав Кремля и Белого дома состоялась 16 июля в Хельсинки. Переговоры длились более четырех часов. Путин и Трамп в конце встречи заявили о заинтересованности в улучшении отношений между странами. Президента США после встречи подвергли жесткой критике за излишнюю «мягкость» с российским коллегой.