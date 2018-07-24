КНДР начала демонтаж объектов на космодроме, где испытывали ракеты

Полигон Сохэ находится в провинции Пхенан-Пукто, пишет издание 38 North.

Ранее на этом объекте власти Северной Кореи проводили испытания баллистической ракеты «Хвасон-15». По данным со спутника на 20 июля, специалисты разбирают здание и площадки, где подготавливали ракеты-носители и ракетные двигатели. Предположительно, демонтажные работы начались две недели назад.

О денуклеризации лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились на встрече в Сингапуре. Переговоры прошли 12 июня этого года. Хоть стороны и подписали несколько документов, никаких четких договоренностей и деталей по ядерному разоружению политики не достигли.