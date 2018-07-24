Проспект Крузенштерна появится на Васильевском острове в Петербурге

Перед Днем Военно-морского флота в Северной столице откроют проспект имени мореплавателя Ивана Крузенштерна, сообщает комитет по культуре Петербурга.

В честь адмирала назовут одну из улиц на Васильевском острове. Проспект Крузенштерна станет продолжением набережной Макарова и станет самым длинным на намывной территории Васильевского острова.

Церемония начнется в полдень 27 июля. В 13:30 будет открыт закладной камень на будущем проспекта.

Топонимическая комиссия утвердила название нового проспекта два года назад. Правительство Петербурга одобрило решение 2 мая минувшего года.