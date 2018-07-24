В Петербурге зафиксирован летний максимум потребления электричества

В минувшую пятницу в энергосистеме Петербурга и Ленобласти был зафиксирован летний максимум потребления электроэнергии, сообщили в АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада».

В часы дневного максимума потребление составило 5236 мегаватт, что больше на 300 выше показателя максимального потребления летом, установленного 22 августа 2016 года.

Отмечается, что энергопотребление выросло из-за высокой температуры на улице: так, 20 июля она составила 22,2 градуса, что на четыре выше температурной нормы.