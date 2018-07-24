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Проспект Крузенштерна появится на Васильевском острове в Петербурге

Проспект Крузенштерна появится на Васильевском острове в Петербурге

 В Петербурге зафиксирован летний максимум потребления электричества

В Петербурге зафиксирован летний максимум потребления электричества
Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

 Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе
КНДР начала демонтаж объектов на космодроме, где испытывали ракеты

КНДР начала демонтаж объектов на космодроме, где испытывали ракеты

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Президент Никарагуа отказался проводить досрочные выборы
7:21   24 Июля 2018
Россия

Акцию «День без турникетов» в Москве посетили более десяти тысяч человек

Акцию «День без турникетов» в Москве посетили более десяти тысяч человек

На акции «День без турникетов» в Москве побывали более десяти тысяч человек, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На своей странице в Twitter он написал, что в течение трех дней все желающие могли посмотреть, как работает производство, пообщаться с сотрудниками и руководством.

В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе - Московской области.

Ранее «День без турникетов» проводился в мае, в ней принимали участие более 70 предприятий.

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Автор: Олег Королев
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