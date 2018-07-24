Акцию «День без турникетов» в Москве посетили более десяти тысяч человек

На акции «День без турникетов» в Москве побывали более десяти тысяч человек, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На своей странице в Twitter он написал, что в течение трех дней все желающие могли посмотреть, как работает производство, пообщаться с сотрудниками и руководством.

В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе - Московской области.

Ранее «День без турникетов» проводился в мае, в ней принимали участие более 70 предприятий.