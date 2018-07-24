Ночными маршрутами в Москве воспользовались почти 150 тысяч человек

Ночные маршруты наземного транспорта в Москве перевезли за время ЧМ-2018 перевезли 150 тысяч пассажиров, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На своей странице в Twitter градоначальник отметил, что в запущенные на период с 14 июня по 15 июля маршруты мало кто верил, однако с каждым летом пассажиров становилось все больше. По его словам, в мэрии подумают над их развитием.

В столице действуют 12 ночных маршрутов наземного городского транспорта. Интервал движения - от 15 до 30 минут, все остановки по требованию.