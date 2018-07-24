Руководитель Дальневосточной таможни уволился после обысков

Глава Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин ушел с должности по собственному желанию.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя Дальневосточного таможенного управления сообщает, что Фомин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В начале июля сотрудники ФСБ провели проверку в Дальневосточной оперативной таможне. Местные СМИ тогда сообщали, что Фомин был задержан после обысков. В таможне данную информацию опровергли.

В марте арестовали бывшего замначальника ДВТУ ФТС Сергея Федорова. Следователи предполагают, что на протяжении двух последних лет он получил взяток на сумму 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов.