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6:49   24 Июля 2018
Россия

Руководитель Дальневосточной таможни уволился после обысков

Руководитель Дальневосточной таможни уволился после обысков

Глава Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин ушел с должности по собственному желанию.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя Дальневосточного таможенного управления сообщает, что Фомин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В начале июля сотрудники ФСБ провели проверку в Дальневосточной оперативной таможне. Местные СМИ тогда сообщали, что Фомин был задержан после обысков. В таможне данную информацию опровергли.

В марте арестовали бывшего замначальника ДВТУ ФТС Сергея Федорова. Следователи предполагают, что на протяжении двух последних лет он получил взяток на сумму 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов.

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Автор: Олег Королев
#таможня #дальний восток
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