Президент Никарагуа отказался проводить досрочные выборы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что стране не будут проводиться досрочные выборы, сообщает Globovision.

По его словам, следующий выборы пройдут в 2021 году, как и должны. Ортега добавил, что проведение досрочных выборов приведет к созданию нестабильности и ухудшению ситуации в стране.

Телеканал напоминает, что противники действующего президента требуют его немедленного выхода из власти для преодоления кризиса.

В июне президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал Организацию американских государств вмешаться в ситуацию в Никарагуа.