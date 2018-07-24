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6:22   24 Июля 2018
Весь мир

Президент Никарагуа отказался проводить досрочные выборы

Президент Никарагуа отказался проводить досрочные выборы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что стране не будут проводиться досрочные выборы, сообщает Globovision.

По его словам, следующий выборы пройдут в 2021 году, как и должны. Ортега добавил, что проведение досрочных выборов приведет к созданию нестабильности и ухудшению ситуации в стране. 

Телеканал напоминает, что противники действующего президента требуют его немедленного выхода из власти для преодоления кризиса.

В июне президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал Организацию американских государств вмешаться в ситуацию в Никарагуа.

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Автор: Олег Королев
#ортега #накарагуа
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