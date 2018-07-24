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 Пенс: Трамп не будет упразднять иммиграционную полицию США

Пенс: Трамп не будет упразднять иммиграционную полицию США
Учения по обезвреживанию «террористов» пройдут в Керченском проливе

Учения по обезвреживанию «террористов» пройдут в Керченском проливе

 Росстат прогнозирует увеличение численности населения РФ к 2036 году

Росстат прогнозирует увеличение численности населения РФ к 2036 году
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 Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

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 Пенс: Трамп не будет упразднять иммиграционную полицию США

Пенс: Трамп не будет упразднять иммиграционную полицию США
6:02   24 Июля 2018
Весь мир

Пенс: Трамп не будет упразднять иммиграционную полицию США

Пенс: Трамп не будет упразднять иммиграционную полицию США

Американский вице-президент Майкл Пенс сообщил, что американская иммиграционная и таможенная полиция (ICE) не будет упразднена.

На встрече с активистами Республиканской партии в Филадельфии Пенс заявил, что призывы сторонников Демократической партии об упразднении этой службы являются «безответственной либеральной риторикой».

Пенс заявил, что ICE не упразднят до тех пор, президент США Дональд Трамп находится в Белом доме, а представители Республиканской партии имеют большинство в обеих палатах Конгресса США.

Сотрудники американского ведомства в минувшем году задержали более 127 тысяч нелегалов, причастным к преступлениям.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #иммиграционная политика
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