Пенс: Трамп не будет упразднять иммиграционную полицию США

Американский вице-президент Майкл Пенс сообщил, что американская иммиграционная и таможенная полиция (ICE) не будет упразднена.

На встрече с активистами Республиканской партии в Филадельфии Пенс заявил, что призывы сторонников Демократической партии об упразднении этой службы являются «безответственной либеральной риторикой».

Пенс заявил, что ICE не упразднят до тех пор, президент США Дональд Трамп находится в Белом доме, а представители Республиканской партии имеют большинство в обеих палатах Конгресса США.

Сотрудники американского ведомства в минувшем году задержали более 127 тысяч нелегалов, причастным к преступлениям.