Учения по обезвреживанию «террористов» пройдут в Керченском проливе

В Керченском проливе во вторник пройдут учения по обезвреживанию условных террористов «Вихрь-МЭД 2018», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.

Ранее прошла теоретическая часть учений, в которых участвовали МЧС, Росгвардия, МВД, ФСБ и пограничники.

Практическая часть учений пройдет во вторник. Согласно их легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые нельзя удовлетворить, и поэтому начальник оперативного штаба объявляет о введении КТО.

Согласно сценарию, к судно направится спецназ с целью освобождения заложников и нейтрализации террористов.