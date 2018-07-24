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5:46   24 Июля 2018
Россия

Учения по обезвреживанию «террористов» пройдут в Керченском проливе

Учения по обезвреживанию «террористов» пройдут в Керченском проливе

В Керченском проливе во вторник пройдут учения  по обезвреживанию условных террористов «Вихрь-МЭД 2018», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.

Ранее прошла теоретическая часть учений, в которых участвовали МЧС, Росгвардия, МВД, ФСБ и пограничники.

Практическая часть учений пройдет во вторник. Согласно их легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые нельзя удовлетворить, и поэтому начальник оперативного штаба объявляет о введении КТО.

Согласно сценарию, к судно направится спецназ с целью освобождения заложников и нейтрализации террористов.

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Автор: Олег Королев
#учения #керченский пролив
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