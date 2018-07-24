Учения по обезвреживанию «террористов» пройдут в Керченском проливе
В Керченском проливе во вторник пройдут учения по обезвреживанию условных террористов «Вихрь-МЭД 2018», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.
Ранее прошла теоретическая часть учений, в которых участвовали МЧС, Росгвардия, МВД, ФСБ и пограничники.
Практическая часть учений пройдет во вторник. Согласно их легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые нельзя удовлетворить, и поэтому начальник оперативного штаба объявляет о введении КТО.
Согласно сценарию, к судно направится спецназ с целью освобождения заложников и нейтрализации террористов.