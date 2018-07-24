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5:29   24 Июля 2018
Весь мир

Сирийские беженцы возвращаются домой из лагеря в Джебабе

Сирийские беженцы возвращаются домой из лагеря в Джебабе

Проживающие в лагере города Джебаб на юго-западе Сирии вернулись в свои дома, сообщил глава администрации Мухаммед Рахум.

На данный момент в лагере беженцев находится 148 семей, большинство которых являются жителями восточных районов провинции Дераа. В среднем в каждой семье по пять-семь человек.

Месяцем ранее семей было более шести сотен. Большая часть семей вернулась в районы проживания после того, как их освободила сирийская армия при поддержке российских военных от террористов.

Глава администрации Джебаба сообщил, что во временном лагере вынужденным переселенцам предоставляются места в школе и медицинская помощь.

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Автор: Олег Королев
#сирия #беженцы #дераа #джебаб
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