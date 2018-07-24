Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

Депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко пройдет повторную экспертизу на детекторе лжи, сообщили представители нардепа.

Во вторник в 09:00 состоится процедура психически-физиологической экспертизы с использованием полиграфа Савченко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

В июне адвокаты депутата попросили суд повторно провести проверку на детекторе лжи.

В начале прошлого месяца Служба безопасности Украины обнародовала результаты проверки Савченко на полиграфе.