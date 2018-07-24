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Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

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5:00   24 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

Депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко пройдет повторную экспертизу на детекторе лжи, сообщили представители нардепа.

Во вторник в 09:00 состоится процедура психически-физиологической экспертизы с использованием полиграфа   Савченко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

В июне адвокаты депутата попросили суд повторно провести проверку на детекторе лжи.

В начале прошлого месяца Служба безопасности Украины обнародовала результаты проверки Савченко на полиграфе.

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Автор: Олег Королев
#украина #савченко #сбу
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