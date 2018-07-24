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4:51   24 Июля 2018
Весь мир

Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 20

Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 20

В результате сильных пожаров около греческой столицы погибли 20 человек, сообщает AP со ссылкой на представителя правительства страны Димитриса Цанакопулоса.

По последним данным, в больницы доставлены 69 человек, многие из которых - в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Коринфом и Афинами. В тушении были задействованы десятки пожарных, два вертолета и три пожарных самолета, однако сильный ветер не позволяет им локализовать огонь. Власти страны ввели режим ЧП в ряде районов.

Летние лесные пожары нередки в Греции. Так, в 2017 году в ряде регионов был введен режим ЧП.

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Автор: Олег Королев
#греция #лесные пожары
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