Конгресс США может продлить запрет на военное сотрудничество с Россией
Американские конгрессмены намерены продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.
В отчетах комитетов по вооружённым силам сената и палаты представителей отмечается, что в законопроекте о национальной обороне США конгрессмены намерены для противостояния России запретить сотрудничество с Москвой по военной линии.
В тексте указывается необходимость обеспечить гибкость стратегическим партнерам для перехода от использования российского вооружения к американскому.
Конгрессмены также намерены запретить правительству США признавать Крым российским и выделять 250 миллионов долларов на вооружение Украине.