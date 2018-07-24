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Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 20

Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 20

 Конгресс США может продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

Конгресс США может продлить запрет на военное сотрудничество с Россией
4:23   24 Июля 2018
Весь мир

Конгресс США может продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

Конгресс США может продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

Американские конгрессмены намерены продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.

В отчетах комитетов по вооружённым силам сената и палаты представителей отмечается, что в законопроекте о национальной обороне США конгрессмены намерены для противостояния России запретить сотрудничество с Москвой по военной линии.

В тексте указывается необходимость обеспечить гибкость стратегическим партнерам для перехода от использования российского вооружения к американскому.

Конгрессмены также намерены запретить правительству США признавать Крым российским и выделять 250 миллионов долларов на вооружение Украине.

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Автор: Олег Королев
#россия #конгресс сша #военное сотрудничество
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