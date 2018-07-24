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4:00   24 Июля 2018
Весь мир

Минобороны РФ будет заниматься учетом легкового транспорта

Минобороны РФ будет заниматься учетом легкового транспорта

Минобороны РФ планирует изменить список автомобильной техники, которая подлежит учету в мирное время, сообщают «Известия».

По информации газеты, предлагается добавить в перечень машины категории технического регламента Таможенного союза «М1». В нее входит весь легковой транспорт, у которого не более восьми мест.

Также подразумевается, что сведения о транспорте, который находится в собственности у юридических лиц, военным будут передавать ГИБДД, ФНС, Росстат, Гостехнадзор.

Издание отмечает, что проект приказа находится на межведомственных согласованиях и антикоррупционной экспертизе. Документ может быть серьезно переработан и в него могут внесены существенные изменения.

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Автор: Олег Королев
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