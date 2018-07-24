Росстат прогнозирует увеличение численности населения РФ к 2036 году

Росстат прогнозирует увеличение численности населения России до 157 миллионов человек к 2036 году, сообщают «Известия».

Прогноз был обновлен с учетом госпрограммы «Развитие здравоохранения», которую приняли в конце минувшего года.

В предыдущей версии прогноза предполагался рост до 154 миллионов человек. отмечает газета.

Специалисты Росстата ожидают постоянное увеличение естественного прироста числа россиян благодаря росту продолжительности жизни и снижению смертности. Согласно их оценке, к 2035 году данный показатель составит 349 тысяч человек за год.