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3:23   24 Июля 2018
Весь мир

Родители стрелка из Торонто рассказали о его психических проблемах

Родители стрелка из Торонто рассказали о его психических проблемах

Устроивший в Торонто стрельбу молодой человек имел серьезные проблемы с психическим здоровьем, сообщает Global News со ссылкой на его родителей.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье вечером (утро понедельника по московскому времени). При стрельбе погибли два человека и еще 12 пострадали. Полицейские сообщили, что злоумышленник ликвидирован.

Позже следователи выяснили, что стрелок - 29-летний Фейсал Хуссейн. Его семья выразила соболезнование семьям погибших, и рассказала о его психических болезнях.

Родители стрелка рассказали, что Фейсал боролся всю жизнь с психозом и депрессией. По их словам, медицинские препараты и терапия не помогали. 

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Автор: Олег Королев
#стрельба #торнто
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