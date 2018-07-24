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3:03   24 Июля 2018
Весь мир

Израиль не отвергал российские предложения по Сирии

Израиль не отвергал российские предложения по Сирии

Израильские дипломаты на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба заявили о заинтересованности в выводе сил Ирана из Сирии, сообщает источник в правительстве Израиля.

По словам собеседника агентства РИА «Новости», Израиль заинтересован в полном выводе войск Ирана из Сирии. Он заявил, что израильская армия оставляет за собой право свободы действия.

Источник заявляет, что речи об отказе от каких-либо предложений со стороны России не было.

Таким образом, источник опроверг сообщения СМИ о том, что в Израиле якобы отвергли предложение об удалении иранских сил от израильских границ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #иран #лавров #израиль
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