Израиль не отвергал российские предложения по Сирии

Израильские дипломаты на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба заявили о заинтересованности в выводе сил Ирана из Сирии, сообщает источник в правительстве Израиля.

По словам собеседника агентства РИА «Новости», Израиль заинтересован в полном выводе войск Ирана из Сирии. Он заявил, что израильская армия оставляет за собой право свободы действия.

Источник заявляет, что речи об отказе от каких-либо предложений со стороны России не было.

Таким образом, источник опроверг сообщения СМИ о том, что в Израиле якобы отвергли предложение об удалении иранских сил от израильских границ.