Жертвами лесных пожаров в Греции стали два человека

Более 20 человек получили ранения в результате лесного пожара около Афин, сообщают греческие СМИ.

Ранее стало известно, что на прибрежные поселения между Коринфом и Афинами перекинулся сильный лесной пожар. В тушении участвуют десятки пожарных, в том числе - три пожарных самолета и два вертолета. Сильный ветер мешает контролировать огонь.

Глава Национального центра экстренной медицинской помощи Греции Георгиос Матиопулос сообщил о двух жертвах пожара, тела которых нашли около морских курортов к северо-востоку от греческой столицы. По его словам, 25 человек были доставлены в больницы, часть из которых - с тяжелыми ожогами.

Греческие власти ввели режим ЧП в районах, расположенных к западу и северо-востоку от Афин.