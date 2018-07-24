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2:25   24 Июля 2018
Весь мир

Глава иранского МИД не впечатлился угрозами США в адрес Тегерана

Глава иранского МИД не впечатлился угрозами США в адрес Тегерана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что его не впечатлили угрозы США в адрес его страны.

Накануне американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter заглавными буквами написал, что Иран столкнется с невиданными последствиями, если продолжить угрожать Вашингтон.

Заявление Трампа стало ответом на призыв иранского президента Хасана Роухани «не играть с огнем».

Зариф в Twitter отметил, что несколько месяцев назад мир слышал более жесткие угрозы. По его словам, иранская сторона слышит их, хотя и в более культурной формулировке, на протяжении сорока лет.

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Автор: Олег Королев
#иран #джавад зариф
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