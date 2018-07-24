Мы в соц.сетях:
ФНС и ФСБ нашли нарушения в работе популярного интернет-магазина

ФНС и ФСБ нашли нарушения в работе популярного интернет-магазина

 Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров

Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров
Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

 Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов
Израиль не отвергал российские предложения по Сирии

Израиль не отвергал российские предложения по Сирии

 Жертвами лесных пожаров в Греции стали два человека

Жертвами лесных пожаров в Греции стали два человека
ФНС и ФСБ нашли нарушения в работе популярного интернет-магазина

ФНС и ФСБ нашли нарушения в работе популярного интернет-магазина

 Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров

Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров
Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

 Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов
Израиль не отвергал российские предложения по Сирии

Израиль не отвергал российские предложения по Сирии

 Жертвами лесных пожаров в Греции стали два человека

Жертвами лесных пожаров в Греции стали два человека
2:02   24 Июля 2018
Весь мир

Макфол может встретиться с советником Трампа по России

Макфол может встретиться с советником Трампа по России

Экс-посол США в России Майкл Макфол встретится с главным советником президента США Дональда Трампа по вопросам России Фионой Хилл, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Неназванный представитель администрации президента США рассказал WP, что Макфол попросил встретиться с представителями Совета нацбезопасности, а его представители приняли данное приглашение.

Источники газеты сообщают, что неясно, запланирована ли у встречи какая-либо конкретная повестка.

Макфол и пресс-служба Белого дома отказались комментировать данную информацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#макфол #белый дом #экс-посол сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...