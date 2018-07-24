Макфол может встретиться с советником Трампа по России

Экс-посол США в России Майкл Макфол встретится с главным советником президента США Дональда Трампа по вопросам России Фионой Хилл, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Неназванный представитель администрации президента США рассказал WP, что Макфол попросил встретиться с представителями Совета нацбезопасности, а его представители приняли данное приглашение.

Источники газеты сообщают, что неясно, запланирована ли у встречи какая-либо конкретная повестка.

Макфол и пресс-служба Белого дома отказались комментировать данную информацию.