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1:40   24 Июля 2018
Весь мир

По числу мигрантов в Чехии лидируют украинцы

По числу мигрантов в Чехии лидируют украинцы

Среди задержанных чешской полицией нелегальных мигрантов большинство являются гражданами Украины, сообщает МВД Чехии.

Всего с начала года было задержано 2376 нелегальных мигрантов из 83 стран мира. Среди них большинство составляют украинские граждане, 342 человека, а также Молдавии - 124, России - 85 и Вьетнама - 78.

При попытке пересечь территорию республики для того, чтобы попасть в западноевропейские страны, были задержаны 124 иностранца, среди которых - граждане Ирака (69) и Нигерии (15 человек).

В МВД республики отмечают, что легально в стране живут около пятисот тысяч граждан других государств. Наибольшее число среди них - граждане Украины, Словакии и Вьетнама.

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Автор: Олег Королев
#мигранты #чехия
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