Ряд бизнесменов из «списка Титова» получили возможность вернуться в РФ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов получил официальные ответы на обращения по поводу ряда бизнесменов, скрывающихся за рубежом.

RT со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена отмечает, что в подписанном прокурором РФ Виктором Гриня документе говорится, что отмена международного розыска и ведения расследований без применения лишения свободы возможна в отношении Михаила Шаманова, Сергея Капчука и Дмитрия Панькова.

Генпрокуратура РФ также сообщила о пересмотре дел Алексея Кузнецова, Анатолия Локтионова, Юрия Погибы и Евгения Петрова. В случае, если они явятся к следователю добровольно, они не будут арестованы.

В феврале бизнес-омбудсмен назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и прочих странах, но хотели бы вернуться на родину.