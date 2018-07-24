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0:54   24 Июля 2018
Весь мир

Американский университет может отозвать диплом Бутиной

Американский университет может отозвать диплом Бутиной

Американский университет, который закончила россиянка Мария Бутина, может отозвать ее диплом, если подтвердятся сведения о нарушениях при сдаче экзаменов. Об этом заявил представитель вуза Марк Стори.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации при минюсте США. Утверждается, что россиянка якобы прибегла к помощи своего партнера при выполнении академических заданий.

Стори сообщил РИА «Новости», что данные подозрения тщательно разберет декан. Также существует вероятность формирования комиссии по расследованию. По завершении расследования образовательное подразделение может применить санкции в зависимости от тяжести доказательств нарушения.

Представитель университета заявил, что речь может идти об "аннулировании ученой степени или диплома и обнуления результатов". При этом он не уточнил, есть ли у вуза достаточные основания для расследования.

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Автор: Олег Королев
#сша #университет #бутина
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