ФНС и ФСБ нашли нарушения в работе популярного интернет-магазина

Федеральная служба безопасности и Федеральная налоговая служба выявили нарушения в работе популярного интернет-сервиса по продаже электроники, сообщает пресс-служба ФНС.

Подчеркивается, что ФНС и ФСБ пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов в рамках совместной проверки.

Было установлено, что ретейлер не пользуется онлайн контрольно-кассовой техникой, хотя должен был перейти на новый порядок с июля минувшего года. Полученная выручка не фиксировалась в налоговой отчетности, и налоги не исчислялись и не выплачивались.

В офисе компании прошли обыски. Во время них были найдены документы, которые подтверждают данные нарушения.

Не уточняется, о каком онлайн-магазине идет речь. Ранее стало известно, что «Плеер.ру» сообщил на своем сайте о приостановке работы.