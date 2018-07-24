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 Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа с Путиным

Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа с Путиным
0:19   24 Июля 2018
Весь мир

Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа с Путиным

Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа с Путиным

Советник по нацбезопасности американского лидера Джон Болтон проведет полноформатную встречу с российским коллегой.

Представитель Белого дома Сара Сандерс во время брифинга заявила, что единственная договоренность на встрече президентов РФ и США в Хельсинки была достигнута относительно того, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне. По его словам, их взаимодействие продолжится и будет продолжаться.

Также Сандерс отметила, советник Болтон встретиться с российским коллегой в августе в дополнение к встрече с европейскими коллегами. При этом она не уточнила, где пройде данная встреча.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #болтон #национальная безопасность
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