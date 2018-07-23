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23:56   23 Июля 2018
Весь мир

ООН уверяет, что не участвовала в эвакуации «Белых касок» из Сирии

ООН уверяет, что не участвовала в эвакуации «Белых касок» из Сирии

ООН не имела отношения к организации вывоза свыше 420 активистов «Белых касок» из Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в понедельник в беседе с журналистами.

При этом он отметил, что в ООН благодарны иорданцам, принявшим этих 422 сирийца. 

Ранее сообщалось о том, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе Вашингтона, Канады и ряда стран Евросоюза. Местные средства массовой информации заявляли, что в ходе операции по эвакуации ночью около 800 человек были переправлены через Израиль в Иорданию.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #оон #политика #иордания #белые каски
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