ООН уверяет, что не участвовала в эвакуации «Белых касок» из Сирии

ООН не имела отношения к организации вывоза свыше 420 активистов «Белых касок» из Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в понедельник в беседе с журналистами.

При этом он отметил, что в ООН благодарны иорданцам, принявшим этих 422 сирийца.

Ранее сообщалось о том, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе Вашингтона, Канады и ряда стран Евросоюза. Местные средства массовой информации заявляли, что в ходе операции по эвакуации ночью около 800 человек были переправлены через Израиль в Иорданию.