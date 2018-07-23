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23:13   23 Июля 2018
Весь мир

Аэропорт «Шереметьево» предупреждает пассажиров о проблемах с багажом

Аэропорт «Шереметьево» предупреждает пассажиров о проблемах с багажом

Трансферным пассажирам аэропорта «Шереметьево» по причине неполадок в системе транспортировки багажа до конца текущего месяцы придется самостоятельно получать и сдавать багаж.

Ранее на официальном сайте столичного аэропорта появилось сообщение о сбоях в работе системы багажной транспортировки, а также о проблемах с отправкой багажа пассажиров. Дело в том, что из-за роста влажности воздуха в багажном тоннеле упала производительность системы транспортировки багажа пассажиров. Это послужило причиной задержек при отправке части багажа тех, кто летит трансфером через «Шереметьево».

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Автор: Алла Ларионова
#аэропорт #шереметьево #багаж
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