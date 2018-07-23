Аэропорт «Шереметьево» предупреждает пассажиров о проблемах с багажом

Трансферным пассажирам аэропорта «Шереметьево» по причине неполадок в системе транспортировки багажа до конца текущего месяцы придется самостоятельно получать и сдавать багаж.

Ранее на официальном сайте столичного аэропорта появилось сообщение о сбоях в работе системы багажной транспортировки, а также о проблемах с отправкой багажа пассажиров. Дело в том, что из-за роста влажности воздуха в багажном тоннеле упала производительность системы транспортировки багажа пассажиров. Это послужило причиной задержек при отправке части багажа тех, кто летит трансфером через «Шереметьево».