Трамп собирается лишить секретного доступа обвинявших его в связях с РФ

Президент США Дональд Трамп намерен лишить доступа к секретным сведениям бывших чиновников, которые обвиняли его в связях с Россией.

Об этом в понедельник на брифинге рассказала журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Она подчеркнула, что глава Белого дома подумывает не только о том, чтобы лишить секретного допуска Бреннана, он также изучает вопрос о том, стоит ли отобрать допуск у Коми, Райс, Клэппера, Хейден, Маккейба. Эти чиновники, отметила Сандерс, политизировали и даже монетизировали секретный допуск, бездоказательно обвиняя президента США в скрытых контактах с Россией.