Мы в соц.сетях:
Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров

Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров

 Акимов возглавил совет директоров РЖД

Акимов возглавил совет директоров РЖД
Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

 Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов
Реактор АЭС остановился в Бельгии

Реактор АЭС остановился в Бельгии

 Трамп собирается лишить секретного доступа обвинявших его в связях с РФ

Трамп собирается лишить секретного доступа обвинявших его в связях с РФ
Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров

Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров

 Акимов возглавил совет директоров РЖД

Акимов возглавил совет директоров РЖД
Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

 Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов
Реактор АЭС остановился в Бельгии

Реактор АЭС остановился в Бельгии

 Трамп собирается лишить секретного доступа обвинявших его в связях с РФ

Трамп собирается лишить секретного доступа обвинявших его в связях с РФ
22:43   23 Июля 2018
Весь мир

Трамп собирается лишить секретного доступа обвинявших его в связях с РФ

Трамп собирается лишить секретного доступа обвинявших его в связях с РФ

Президент США Дональд Трамп намерен лишить доступа к секретным сведениям бывших чиновников, которые обвиняли его в связях с Россией.

Об этом в понедельник на брифинге рассказала журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Она подчеркнула, что глава Белого дома подумывает не только о том, чтобы лишить секретного допуска Бреннана, он также изучает вопрос о том, стоит ли отобрать допуск у Коми, Райс, Клэппера, Хейден, Маккейба. Эти чиновники, отметила Сандерс, политизировали и даже монетизировали секретный допуск, бездоказательно обвиняя президента США в скрытых контактах с Россией.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #трамп #секретный допуск
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...