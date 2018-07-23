Лавров и Герасимов обсудили с Нетаньяху антитеррористическую операцию в САР

Глава МИД России Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на встрече в Иерусалиме задачи антитеррористической операции на юге Сирийской Арабской Республики и обеспечения безопасности вдоль израильских границ.

Об этом говорится в соответствующем комментарии российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что стороны затронули проблематику палестино-израильского урегулирования, а также развитие переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с Биньямином Нетаньяху, которые прошли 11 июля в Москве.