Общественное презрение: психолог рассказала, как остановить живодеров

Девочка-подросток из Алтайского края убила котенка и выложила видео в соцсети. Это уже не первый за последние годы случай подростковой жестокости напоказ. На этот раз инцидент привлек внимание не только общественность и зоозащитников, но и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Издание Nation News приводит мнения экспертов по вопросу о том, что действительно способно остановить жестокое обращение с животными.

Недавно Россию потряс очередной страшный случай. В сети появилось видео, на котором 15-летняя жительница Алтайского края убивает беззащитного котенка топором. Живодерка, родители которой уверяют, что она хочет быть ветеринаром и сделала все, чтоб котенок «не мучился», улыбалась и смеялась разделываясь с ни в чем не повинным животным. Поведение девушки особенно поразило тех, кто смог досмотреть жуткое видео до конца. По факту жестокого обращения с животным Следственный комитет РФ начал проверку, ролик из сети удален.

Напомним, два года назад российское информационное пространство потрясла история хабаровских живодерок, которые насмерть замучили 15 собак и кошек на камеру и осужденных за свои действия. Произошедшее повлекло крупный скандал, переросший в движение против живодерства в России, выступления общественных деятелей и травлю убийц животных.

На видеозапись со случившимся в Алтайском крае обратили внимание не только обычные граждане, в комментариях проклинавшие жестокого подростка, но и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Политик назвал поступок отвратительным, похвалил зоозащитников за реакцию, а также отметил, что стране необходима соответствующая программа профилактики, ведь издевательства над животными зачастую перерастают и в насилие над людьми.

Кадыров при этом подчеркнул, что наказывающий за жестокость к животным закон в РФ имеется, виновные наказываются. Стоит отметить, что сейчас за такого рода действия в стране и правда стали наказывать чаще, чем свидетельствуют реальные сроки хабаровских мучительниц.

Однако закон может работать лучше, если в Госдуме начнут активнее рассматривать и учитывать предложения общественных зоозащитных организаций о поправках. Об этом изданию заявила глава организации «Зооправо» Анастасия Федюнина:

«Если Госдума всерьез захочет внести в закон поправки, чтобы усовершенствовать эту статью уголовного кодекса, мы, конечно, порекомендуем. Проект Федерального закона об ответственном отношении к животным есть, он на руках у депутата Владимира Бурматова, но продвижения, к сожалению, пока нет», — заметила она.

Ни один адекватный родитель не отнесется нормально к жестокости своих детей в отношении животных. Что в голове молодого человека, совершающего насилие над беззащитными? Семейный психолог Наталья Панфилова из центра «Счастливая семья» полагает, что это связано с характерными для подростков полярностью в поведении и желании привлечь внимание.

Эксперт отмечает, что иногда желание привлечь внимание принимает весьма уродливые формы. По мнению психолога, вероятно, девушка пыталась объяснить этого поступок себе тем, что если она будет ветеринаром, ей придется усыплять животных, однако это убийство не было вынужденной мерой, оно бессмысленное и напоказ.

«Здесь сошлись две вещи: подростковая полярность и спонтанное действие, о котором подросток и может пожалеть, но дело уже далеко зашло. Именно потому очень опасно вступать в драки с подростками: иногда они могут остановиться лишь тогда, когда кого-то убьют, раньше тормоза не срабатывают», — заметила специалист.

Профилактика, увы, не всегда помогает, отметила психолог. Однако, отмечает Панфилова, если реакция на жестокость не будет сопровождаться яркими и сильными проявлениями ужаса со стороны общественности, а встретит презрение и обесценивание, это может подвигнуть подростка на то, чтобы он задумался о том, что лишать кого-то жизни смысла не имеет. А вот общественное мнение работало и работает всегда, подчеркнула специалист.

При этом, психолог считает, что меры профилактики тут должны быть целенаправленными: уроки и лекции, приравнивающие жестокость к чему-то бессмысленному.

«Они должны иметь четкий посыл: если ты допускаешь такое, мы подвергнем тебя остракизму, твоих родителей оштрафуют, а ты пойдешь под суд и друзей у тебя не будет. Только пренебрежение обществом и презрение, никакого восхищения крутизной и рыданий в голос. И это урок на всю жизнь», — подчеркнула Панфилова.

Реакция семьи живодерки, которая сначала пыталась выгородить дочь, а затем закрыть страницы в соцсетях, извинившись за ее поступок, довольно логична. Логична и реакция людей на зверство: людям хочется выплеснуть гнев, выразить резкое осуждение хотя бы в комментариях. Однако, вероятно, не будет лишним и учесть рекомендации специалиста, чтобы «не кормить» потенциальных садистов своими яркими эмоциями, которые им так нужны. Однако сделать это совсем нелегко.