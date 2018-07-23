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21:08   23 Июля 2018
Весь мир

Российское посольство вновь осудило попытку Лондона скрыть данные о смерти Глушкова

Российское посольство вновь осудило попытку Лондона скрыть данные о смерти Глушкова

Экс-замгендиректор «Аэрофлота» Николай Глушков умер четыре месяца назад при странных обстоятельствах в Британии, а Лондон до сих пор не ответил на запросы Москвы, заявили в пресс-службе российского посольства.

Москва направила в форин-офис Британии семь официальных запросов в виде нот, но ни на один не получила субстантивный ответ. Обращение в британскую генпрокуратуру также не вызвало реакции. Скотленд-Ярд, куда порекомендовал обратиться МИД Британии, также игнорирует российский запрос.

Пресс-секретарь посольства РФ указал, что не может разобраться в мотивах британской стороны, которая отказывает предоставить России данные о смерти российского гражданина, подрывая авторитет своих правоохранителей и противореча своим международным обязательствам. Москва вновь напоминает Лондону, что открыта к совместной работе и полноценным контактам по делу Николая Глушкова.

Глушков умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Изначально Скотленд-Ярд посчитал смерть мужчины «необъяснимой», но позже заявил, что тот умер от удушения и квалифицировал случившееся как убийство.

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Автор: Юлия Халус
#россия #лондон #британия #общество #весь мир #глушков
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