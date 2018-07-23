Перестрелка в Торонто: двое погибших, тринадцать раненых

Органы правопорядка города Торонто подтвердили гибель двух человек: 10-летней девочки и 18-летней женщины. Это произошло в результате перестрелки в воскресенье в районе Гриктаун.

Информацию в понедельник сообщил журналистам шеф полиции мегаполиса Марк Сандерс. Также он добавил, что 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет получили различные ранения. По его словам, полицейские сейчас полостью контролируют происходящее. Представитель полицейского управления мегаполиса Моника Хадон сообщила журнилистом, что личность стрелка на данный момент устанавливается. Сейчас известно лишь то, что ему 29 лет и он из Торонто.

Инцидент случился поздним воскресным вечером в районе Гриктаун на одной из оживленных улиц, на которой располагается множество кафе и ресторанов. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям в одном из мест общепита. После перестрелки с полицейскими он был убит. Полиция не исключает и версию теракта, работая со свидетелями происшествия.