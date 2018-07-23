Россияне не ждали и не ждут от США ничего хорошего

По итогам встречи Путина и Трампа аналитики ВЦИОМа спросили жителей России об отношениях с США. Ничего не изменилось.

Было лучше

В 2017 году ВЦИОМ проводил опрос. Интересовались у жителей России фигурой нового американского президента и отношениях к Америке. Тогда оценки имели негативный характер. Наглядно это показывал индекс американо-российских отношений. К апрелю он равнялся - 68 по шкале от -100 до 100. К тому же с осени 2016 года выросло число недовольных Трампом россиян – с 7% до 39%. Больше половины опрошенных (55%) не увидели ни прогресса, но регресса в международной политике, при Трампе.

Ситуация не изменилась и в 2018-ом. Опрос перед встречей двух президентов показал, что 56% опрошенных не ждут никаких результатов от встречи. Как подтверждение этого в новом опросе индекс российско-американских отношений чуть снизился до -72. Напряженность между двумя странами отметили 39% респондентов, ещё 29% характеризовали их как прохладные.

«Три четверти опрошенных (75%) считают Америку агрессивной, еще две трети (68%) – влиятельной. Из положительных черт россияне выделяют развитую науку страны (76%) и демократичность государства (37%)», – комментируют в ВЦИОМе.

Директор говорит

Настороженное отношение россиян образца прошлого года генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров объяснял ракетным ударом США по Сирии и агрессивным поведением Трампа на международной арене.

«И хотя надежды на новую «оттепель» в двухсторонних отношениях еще не исчезли полностью, наши сограждане все реже испытывают к Трампу оптимистические ожидания», – аргументировал Федоров в 2017 году.

За прохладой 2018 года директор ВЦИОМ видит глубокие противоречия США и России. И отсутствие значительных результатов саммита.

«Россияне сегодня весьма реалистично, без завышенных ожиданий смотрят на перспективы преодоления конфликта с Западом», - говорит Федоров.

Без блеска в глазах

Политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что жителям России давно пора перестать чего-то ждать от США, хотя бы потому что ничего глобального в повседневной жизни россиянина не изменится. Если будет необходимо, страны смогут наладить отношения.

«Америку не устраивает позиция России, Россию не устраивает позиция Америки. От переговоров ничего не изменится. Россия и Америка абсолютно параллельные страны. Американцы, например, вообще о русских не думают, ну есть они и есть», - объясняет Синельников-Оришак.

Согласно недавнему опросу Gallup, американцев совсем не волнует «вмешательство» России в выборы. Менее 1% за океаном считают это проблемой.

Негативное отношение россиян к международным отношениям двух стран Синельников-Оришак считает результатом накачки, которая произошла перед саммитом. На восприятие влияют обсуждение, ажиотаж, ожидание неизвестного.