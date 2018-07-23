Акимов возглавил совет директоров РЖД

Вице-премьер РФ Максим Акимов, отвечающий за транспорт, занял пост главы совета директоров РЖД, следует из сообщения компании.

Ныне действующий совет директоров госкомпании был утвержден в конце июня текущего года. Пост главы прошлого состава занимал Аркадий Дворкович, который также в предыдущем составе Кабмина занимал место вице-премьера, курирующего транспорт. При этом бывший глава совета директоров РЖД остался и в новом составе, однако в совет директоров вошел и Акимов. Сам действующий вице-премьер России ранее заявил журналистам о планах возглавить совет директоров компании.