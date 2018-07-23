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20:30   23 Июля 2018
Весь мир

Москалькова попросила Хантсмана помочь ей встретиться с Ярошенко и Бутом

Москалькова попросила Хантсмана помочь ей встретиться с Ярошенко и Бутом

Посол США Джон Хантсман пообещал уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой помочь ей посетить отбывающих тюремное заключение в Штатах россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.

Она объяснила, что просила американца об этом так как Ярошенко, по словам жены, находится в критическом состоянии. Более того, необходимо разобраться в истории с угрозами, которая произошла после его перевода в тюрьму другого штата.

Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году и передали Вашингтону по запросу американских властей. Российского летчика обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Виктора Бута в свою очередь задержали в Бангкоке в 2008 году. В 2012 году в США его приговорили к 25 годам заключения по обвинению в продаже колумбийской террористической группировке FARC партии оружия. По версии обвинителей, то могли использовать для убийства американских солдат.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #москалькова #ярошенко #бут #хантсман
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