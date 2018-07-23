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20:26   23 Июля 2018
Весь мир

Советник Макрона, избивший манифестанта, хотел помочь полиции

Советник Макрона, избивший манифестанта, хотел помочь полиции

Экс-сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля заявил, что применил силу в отношении манифестанта 1 мая, потому что желал помочь органам правопорядка справиться с агрессией демонстрантов.

Об этом сообщается в коммюнике адвокатов чиновника, опубликованном на сайте телеканала LCI. Управление префектуры полиции Парижа пригласило советника Макрона следить действиями сотрудников правоохранительных органов на первомайских демонстрациях. Также акцентируется, что Беналля не планировал лично вмешиваться в инцидент.

В коммюнике говорится, что господин Бенналя взял инициативу по поддержке сил полиции в свои руки, видя действиями двух особенно опасных граждан. Как утверждается, в результате действий советника Макрона никто не подавал жалоб.

Накануне Александру Беналля, советнику президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинения по делу об избиении участников первомайской демонстрации.

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Автор: Анатолий Аскольский
#франция #весь мир #макрон #беналля
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