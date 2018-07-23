Мы в соц.сетях:
Акимов возглавил совет директоров РЖД

Акимов возглавил совет директоров РЖД

 Россия и Судан обсудили создание нового НПЗ

Россия и Судан обсудили создание нового НПЗ
Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

 Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов
Российское посольство вновь осудило попытку Лондона скрыть данные о смерти Глушкова

Российское посольство вновь осудило попытку Лондона скрыть данные о смерти Глушкова

 Перестрелка в Торонто: двое погибших, тринадцать раненых

Перестрелка в Торонто: двое погибших, тринадцать раненых
Акимов возглавил совет директоров РЖД

Акимов возглавил совет директоров РЖД

 Россия и Судан обсудили создание нового НПЗ

Россия и Судан обсудили создание нового НПЗ
Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

 Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов
Российское посольство вновь осудило попытку Лондона скрыть данные о смерти Глушкова

Российское посольство вновь осудило попытку Лондона скрыть данные о смерти Глушкова

 Перестрелка в Торонто: двое погибших, тринадцать раненых

Перестрелка в Торонто: двое погибших, тринадцать раненых
19:51   23 Июля 2018
Весь мир

Госдеп США призвал не ослаблять давление на Северную Корею

Госдеп США призвал не ослаблять давление на Северную Корею

Вашингтон подтвердил приверженность договоренностям с Пхеньяном, но просит мировое сообщество продолжать давить на северокорейцев до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Минфин США ранее опубликовал рекомендации по торгово-экономическим отношениям с КНДР и возможным санкционным рискам в связи с этим. Госдепартамент поспешил объяснить, что о новых санкциях против Пхеньяна речи не идет.

Американцы привержены договоренностям, которых удалось достичь на саммите США-КНДР 12 июня. Нынешние санкции останутся в силе, а международное сообщество не имеет права ослаблять давление на КНДР, но только до полного ядерного разоружения полуострова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#сша #санкции #кндр #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...