Госдеп США призвал не ослаблять давление на Северную Корею

Вашингтон подтвердил приверженность договоренностям с Пхеньяном, но просит мировое сообщество продолжать давить на северокорейцев до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Минфин США ранее опубликовал рекомендации по торгово-экономическим отношениям с КНДР и возможным санкционным рискам в связи с этим. Госдепартамент поспешил объяснить, что о новых санкциях против Пхеньяна речи не идет.

Американцы привержены договоренностям, которых удалось достичь на саммите США-КНДР 12 июня. Нынешние санкции останутся в силе, а международное сообщество не имеет права ослаблять давление на КНДР, но только до полного ядерного разоружения полуострова.