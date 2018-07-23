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20:07   23 Июля 2018
Весь мир

Киев заявляет о единстве с США в позиции по «Северному потоку — 2»

Киев заявляет о единстве с США в позиции по «Северному потоку — 2»

Украинское руководство едино с США в намерении противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделала пресс-служба правительства Украины по результатам встречи премьер-министра страны Владимира Гройсмана с заместителем главы Госдепа США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

В пресс-службе отметили, что проект якобы представляет угрозу энергетической безопасности Европы и способствует ухудшению ситуации с диверсификацией способов поставок энергоносителей потребителям в европейских странах.

При этом, в украинском правительстве отметили, что Феннон выразил властям Украины полную поддержку данном вопросе.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #украина #политика #северный поток - 2
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