Россия и Судан обсудили создание нового НПЗ

На встрече президента Судана Омара аль-Башира и министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина обсуждалось строительство крупного нефтеперерабатывающего завода с участием РФ.

Кобылин также является председателем российской части межправительственной российско-суданской комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). О встрече сообщает суданское агентство SUNA. Агенство также переда, что в беседе рассматривалось строительство мощного завода в районе Карского моря. Подробности встречи пока неизвестны.

Министр природных ресурсов и экологии РФ на данный момент находится в городе Хартум на серии рабочих встреч. Основной их темой станет исполнение договоренностей президентов двух стран по развитию двусторонних отношений. Следующее заседание межправкомиссии проведут в Москве в сентябре 2018. В сообщении также говорится, что еще одно направление совместной работы — содействие, оказываемое «Росгеологией» государственной геологической службе Республики Судан по оснащению лаборатории и созданию карт. На встречах глава Минприроды России предложит экологически безопасные российские технологии разработки месторождений золота в Судане, без применения ртути", — также говорится в сообщении.

Обе стороны убеждены, что переговоры в Хартуме и предстоящая встреча в Москве благоприятно повлияют на сотрудничество в области углеводородного сырья. В частности, планируется подписание соглашения о сотрудничества между «Росгеологией» и министерством нефти и газа Республики Судан, сообщается в пресс-релизе. Кроме того ожидается, что стороны планируют расширить взаимодействие в сфере сельского хозяйства, транспорт, а также гуманитарное сотрудничество, сообщает министерство.