Актер Пашинин признался, что получает удовольствие от войны в Донбассе

Гормоны бушуют, а от осознания, что тебя еще не убили, ты получаешь огромное удовольствие, рассказал Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

Но больше всего актеру нравится, когда удается попасть в другого человека при стрельбе. На днях он стал свидетелем того, как противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль с людьми. Пашинин назвал это фантастическим зрелищем. Лучшего, по его словам, он не видел никогда в жизни.

Пашинин уехал на Украину воевать на стороне Киева в 2014 году, когда конфликт только разгорелся. Он вступил в «Украинскую добровольческую армию», сформированную на основе экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Раньше он говорил, что участвует в боевых действиях не за идею, а «ради кайфа».