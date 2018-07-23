Оператор «Турецкого потока» соединяет морские и сухопутные участки

Специалисты прокладывают соединительную ветку газопровода от турецкого поселка Кыйыкей в Черное море к основной трубе.

Проектная компания «Турецкий поток» (TurkStream) сообщила, что работа продлится от четырех до восьми недель. Предстоит проложить два километра 400 метров трубопровода, который пройдет от побережья Турции по морскому дну к точке прихода главной магистрали.

Оператор напомнил, что независимые эксперты оценили воздействие на окружающую среду, учли рыболовецкую активность и дали заключения относительно наиболее благоприятного маршрута прокладки. Отчет подготовили по итогам «комплексных консультаций с объединениями рыболовов и общественными организациями». Документ одобрили соответствующие госструктуры в 2017 году.