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19:16   23 Июля 2018
Россия

Оператор «Турецкого потока» соединяет морские и сухопутные участки

Оператор «Турецкого потока» соединяет морские и сухопутные участки

Специалисты прокладывают соединительную ветку газопровода от турецкого поселка Кыйыкей в Черное море к основной трубе.

Проектная компания «Турецкий поток» (TurkStream) сообщила, что работа продлится от четырех до восьми недель. Предстоит проложить два километра 400 метров трубопровода, который пройдет от побережья Турции по морскому дну к точке прихода главной магистрали.

Оператор «Турецкого потока» соединяет морские и сухопутные участки

Оператор напомнил, что независимые эксперты оценили воздействие на окружающую среду, учли рыболовецкую активность и дали заключения относительно наиболее благоприятного маршрута прокладки. Отчет подготовили по итогам «комплексных консультаций с объединениями рыболовов и общественными организациями». Документ одобрили соответствующие госструктуры в 2017 году.

«Прокачка газа, как предполагается, начнется в конце 2019 года», — уточнили в TurkStream.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #черное море #газопровод #турецкий поток #turkstream
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