Москва оказалась на первом месте рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мэра столицы Сергея Cобянина с первым местом Москвы в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг горожанам.

Как сказал глава правительства на встрече с Собяниным, в последнее время город достигл значительных успехов в развитии электронных сервисов, что и привело к первой строчке в столь престижном международном рейтинге. По словам главы Кабмина, это очень хороший результат.

«Это признание того, что было сделано за последние годы», — подчеркнул Медведев.

В ответ Собянин заметил, что в столице РФ в настоящее время работает система вовлечения жителей города в управление столицей – "активный гражданин". В ней на сегодняшний день зарегистрировались два миллиона человек. Кроме того, по словам градоначальника, люди самостоятельно контролируют систему оказания услуг с помощью портала "Наш город", которым сегодня пользуются свыше одного миллиона участников.