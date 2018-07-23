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Москва оказалась на первом месте рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

Москва оказалась на первом месте рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

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Москва оказалась на первом месте рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

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18:49   23 Июля 2018
Россия

Москва оказалась на первом месте рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

Москва оказалась на первом месте рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мэра столицы Сергея Cобянина с первым местом Москвы в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг горожанам.

Как сказал глава правительства на встрече с Собяниным, в последнее время город достигл значительных успехов в развитии электронных сервисов, что и привело к первой строчке в столь престижном международном рейтинге. По словам главы Кабмина, это очень хороший результат.

«Это признание того, что было сделано за последние годы», — подчеркнул Медведев.

В ответ Собянин заметил, что в столице РФ в настоящее время работает система вовлечения жителей города в управление столицей – "активный гражданин". В ней на сегодняшний день зарегистрировались два миллиона человек. Кроме того, по словам градоначальника, люди самостоятельно контролируют систему оказания услуг с помощью портала "Наш город", которым сегодня пользуются свыше одного миллиона участников.

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Автор: Алла Ларионова
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