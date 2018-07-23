Транспортная инфраструктура Москвы за последние несколько лет изменилась в лучшую сторону

До 2010 года транспортная структура Москвы оставляла желать лучшего. Общественный транспорт плохо обслуживался, поэтому многие жители прибегали к покупке собственного авто.

Об этом пишет Инфореактор. На протяжении 18-ти лет систематически уничтожался общественный транспорт. В конечном счете, это привело к ликвидации 280 километров трамвайных путей в Москве. По маршрутам общественных автобусов, трамваев и троллейбусов стали курсировать коммерческие маршрутки. С 2010 по 2015 год началось восстановление транспортной системы. За пять лет построили более 40 километров новых линий метрополитена и открытили 20 новых станций. В Москве появились новые выделенные полосы для общественного транспорта и усовершенствовалась система вызова такси.

В феврале текущего года произошло важное событие для жителей и гостей столицы — открылась Большая кольцевая линия метро Москвы. Благодаря этому более 400 тысяч москвичей смогут перемещаться по районам города, минуя центр.Первый участок ветки насчитывает пять станций. Ее протяженность составляет 10,5 километров. Новый участок Большой кольцевой линии сделает общественный транспорт доступнее для гостей и сотрудников комплекса «Москва-Сити». Его ежедневно посещает около 300 тысяч человек. Если раньше дорога от «Делового центра» до «Динамо» занимала порядка 27 минут, учитывая две пересадки., то сейчас время в пути сократилось до 12-15 минут. Кроме этого, новая ветка поможет разгрузить северо-западные участки перегруженных линий подземки.

Выделенные полосы для общественного транспорта начали появляться в Москве с 2010 года. Сначла их ввели на Новой площади. Полоса сократила время ожидания автобусов до 15 минут. Трасса появилась на участке от Лубянской площади до площади Ильинские Ворота, именно здесь наблюдается самое интенсивное движение наземного транспорта столицы.

Новую разметку также нанесли на участке от Минской улицы до улицы Генерала Ермолова. На Кутузовском проспекте появились дополнительные полосы для машин. Увеличение числа полос повысило пропускную способность дороги. Теперь автомобили движутся по четырем полосам вместо трех. Также появилась попутная выделенная полоса для общественного транспорта..

На данный момент в Москве начался новый этап капитального восстановления трамвайных путей. Рельсы заменят на Донбасском путепроводе, Новоспасском мосту, Балаклавском проспекте, а также на улицах Академика Королева и Бориса Галушкина. Это порядка девяти километров путей.

Главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев рассказал, что до конца текущего года планируется реконструировать около 20 километров трамвайных путей Москвы.

Развитие транспортной структуры города позволяет создавать комфортные условия для жителей. Открытие новых станций метро, обновление трасс, и создание эффективных маршрутов наземного транспорта помогает туристам и местным жителям не тратить время в пробках.