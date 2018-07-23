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18:59   23 Июля 2018
Россия

Калининградские таможенники нашли польский сыр в коробке из-под памперсов

Калининградские таможенники нашли польский сыр в коробке из-под памперсов

Калининградская областная таможня успешно разоблачила нелегальный ввоз «санкционных» товаров в РФ. Таможенники нашли и изъяли более тонны продуктов.

В понедельник, 23 июля, таможенники проверили оптовую базу в Калининграде, и нашли тонну 123 килограмма сыромолочной продукции и 221 килограмм мясоколбасных изделий, передает информационное агентство «Русский Запад». Продукты незаконно ввезли в РФ.

Калининградские таможенники проверили маркировки на индивидуальных упаковках и выяснили, что «санкционные» товары ввезли из Польши и Италии. Сыры и сосиски этих марок включили в 2014 году в перечень запрещенных к ввозу в РФ, поэтому продукты уничтожат. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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