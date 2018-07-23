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19:01   23 Июля 2018
Россия

Джаз-вечер пройдет в Москве 28 июля

Джаз-вечер пройдет в Москве 28 июля

Москвичей и гостей города в пятницу приглашают послушать джаз на крыше дизайн-завода «Флакон».

Бесплатный Джаз-вечер пройдет в рамках фестиваля «Месяц открытых крыш». Перед участниками встречи выступят 12 молодых столичных коллективов, а атмосферу джаза дополнят шампанское и закуски, подготовленные организаторами. Разрешается также принести еду и напитки с собой.

Это станет уже второй вечер джаза. Первый состоялся 7 июня на крыше того же завода. Его посетили примерно сто человек, которые отлично провели время в конце рабочей недели.

Записаться на предстоящий Джаз-вечер можно в группах во «Вконтакте» «Вся Москва как на ладони» и «Открытые крыши».

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #москвасейчас #месяц открытых крыш #джаз-вечер
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