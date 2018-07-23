Женщины получат гранты на открытие групп ухода за детьми — Топилин
Детские сады не построишь везде, во всех населенных пунктах, а потребность в этом есть, отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
По его словам, Минтруд продумывает проектные программы, гранты, на создание групп по уходу за детьми. Сотрудники министерства обучат женщин, которые захотят работать в этой сфере. Позже они получат гранты на открытие групп ухода за детьми и обустройство помещения.
«Чтобы оно соответствовало определенным стандартам», — отметил Топилин.
Министр добавил, что работа в этом направлении начнется с 2020 года. В 2019 году Минтруд начнет создавать нормативные условия для программы. Топилин объяснил, что около 30 тысяч россиянок, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, смогут обучится или повысить квалификацию по программе в рамках нацпроекта «Демография».
Министр Максим Топилин: Срок принятия решения о выдаче материнского капитала сократится вдвое – до 15 дней https://t.co/F3xrLj9yZ7 pic.twitter.com/5BMxjzGxfH— Минтруд России (@MintrudRF) 23 июля 2018 г.