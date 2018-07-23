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Женщины получат гранты на открытие групп ухода за детьми — Топилин
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18:33   23 Июля 2018
Россия

Женщины получат гранты на открытие групп ухода за детьми — Топилин

Женщины получат гранты на открытие групп ухода за детьми — Топилин

Детские сады не построишь везде, во всех населенных пунктах, а потребность в этом есть, отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, Минтруд продумывает проектные программы, гранты, на создание групп по уходу за детьми. Сотрудники министерства обучат женщин, которые захотят работать в этой сфере. Позже они получат гранты на открытие групп ухода за детьми и обустройство помещения. 

«Чтобы оно соответствовало определенным стандартам», — отметил Топилин.

Министр добавил, что работа в этом направлении начнется с 2020 года. В 2019 году Минтруд начнет создавать нормативные условия для программы. Топилин объяснил, что около 30 тысяч россиянок, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, смогут обучится или повысить квалификацию по программе в рамках нацпроекта «Демография».

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Автор: Анатолий Кубарев
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