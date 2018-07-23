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18:34   23 Июля 2018
Весь мир

Трамп потребовал наказать Минюст, ФБР и «банду Обамы»

Трамп потребовал наказать Минюст, ФБР и «банду Обамы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Минюст, ФБР и вся «банда» экс-президента США Барака Обамы должны понести ответственность за «досье Трампа». Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер назвал досье «грязным» и проплаченным его политической соперницей Хилари Клинтон, а также Национальным комитетом Демократической партии. В результате, уверен он, началась «сомнительная «охота на ведьм» со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США уверен, что досье — документ кампании Клинтон против Трампа.

Досье опубликовали в январе 2017 года на сайте Buzzfeed. Оно составлено  сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. В нем сообщается, что у Москвы якобы есть компромат на американского президента. В октябре американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором сообщалось, что часть расследования против Трампа спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Клинтон. Трамп неоднократно называл документ фальшивкой и критиковал деятельность ФБР.

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Автор: Анатолий Аскольский
#россия #сша #трамп #досье трампа
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